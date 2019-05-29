Все чаще можно увидеть на сайтах систему так называемого «онлайн — консультанта». Выглядит она, как правило, в виде кнопки «Задать вопрос», нажатие на которую вызывает форму обратной связи, что позволяет в реальном времени общаться с оператором, обслуживающим данный интернет-ресурс. На сегодняшний день создано немало подобных систем. К сожалению, большая их часть ориентирована на операционную систему Windows, поскольку оператору, обслуживающему сайт приходится общаться с помощью программы — клиента, написанную под эту ОС. Сегодня я хотел бы рассказать систему «онлайн-консультант», позволяющую владельцам практически любых операционных систем оперативно общаться с посетителями. Называется она — JivoSite.



Скачать модуль онлайн консультанта

Современные требования к сервису «онлайн-консультант для сайта»

Тем, кто не желает читать всю статью целиком, а хочет просто-напросто скачать модуль онлайн консультанта для Joomla, я выкладываю его в самом начале этого материала. Нами создано два дистрибутива, один работает с версиями 2.5 и 3.0 , второй работает исключительно под Joomla 1.5. Итак, ссылки:Тем, кто знает, что такое JivoSite, но не уверен, что справится с настройкой нашего модуля, я рекомендую перейти в эту часть статьи

В стародавние времена на месте этого абзаца был абсолютно другой текст, где последовательно рассказывалось о принципе работы сервиса, который нынче принято называть «онлайн-консультант».

Однако, прошли годы и сегодня практически каждый владелец сайта знает о том, как работает данное программное обеспечение. Поэтому в коротком предисловии я хотел бы поговорить о требованиях, которые на сегодняшний день предъявляют к онлайн консультантам и как итог, объяснить: почему я остановил свой выбор на JivoSite.



Онлайн консультант, совместимый со всеми популярными операционными системами

Как мы знаем, оператор, обслуживающий сайт, общается с посетителями с помощью определенного программного обеспечения. Практически каждая компания предоставляющая сервис онлайн-консультирования предлагает для общения программу собственной разработки.

Один из главных запросов к такой программе, это совместимость со всеми популярными операционными системами: Windows, Mac OS и Linux. Данному требованию отвечает на 100 процентов JivoSite.

Дело в том, что эта программа работает в среде Adobe Air, вся прелесть которой в том, что программное обеспечение, разработанное под Adobe Air без проблем работает под любыми операционными системами без всевозможных «танцев с бубном».







Большим плюсом для программ «онлайн-консультантов» является поддержка протокола XMPP. В таком случае общение возможно не только через специализированную программу, но также через любой Jabber клиент.

Нам всем известен Jabber клиент под названием QIP, который нередко именуют «аськой». Согласитесь, достаточно удобно из одной программе общаться с друзьями, а между делом консультировать посетителей вашего сайта

И здесь опять JivoSite выше всяческих похвал.

Заключительным, но возможно не слишком востребованным бонусом является возможность вести чат для оператора прямо из браузера



Интерактивность

В процессе общения с посетителем нередко возникает необходимость в так называемой указке. Грубо говоря, требуется, чтобы консультант смог на расстоянии указать пальцем на требуемое место на сайте. Подсветить нужные части страницы, чтобы клиент смог увидеть, где находится тот или иной текст, товар в вашем интернет магазин, корзина в конце концов.

JivoSite предоставляет такую возможность. В несколько кликов мышкой оператор может подстветить виртуальной указкой нужное место на веб сайте и посетитель в окне чата получит прямую ссылку на данный фрагмент страницы.

Статистика

К обязательной функции сервиса «онлайн консультирования» я хочу отнести возможность получения полной статистики. С какой страницы вам пишет посетитель, с какого он города (региона). Если ваш клиент переходит с одной страницы вашего сайта на другую, оператор должен знать все телодвижения посетителя.

JivoSite предоставляет такую функцию, а возможность интеграции с Google analytics является приятным и, несомненно, полезнейшим дополнением.

Я выделил три раздела. Три требования к современному онлайн консультанту. Кто-то посчитает их спорными и возмутится тем фактом, что я забыл упомянуть про функцию звонка прямо с сайта.

Описать все возможности и функции JivoSite не представляется возможным в рамках одной статьи. Возможно, в будущем отдельные вопросы мы рассмотрим в статьях и на форуме.

А сейчас предлагаю приступить к практической части нашего материала.





Как получить код онлайн — консультанта? Регистрируемся в системе JivoSite





Как следует из названия данного раздела, начнем мы с регистрации в системе JivoSite.

Для этого переходим по следующей ссылке:



http://www.jivosite.ru

...и устремляем свой взгляд в правый верхний угол сайта, где видим кнопку «Регистрация»















Нажимаем на эту кнопку, после чего откроется окно, где будет предложенно ввести email и пароль.











После того, как заполнены два текстовых поля, нажимаем кнопку «Продолжить». Далее следует указать ваше имя, адрес вашего сайта и контактный телефон.





На заключительном шаге будет предложено скачать программу, с помощью которой вы будете осуществлять общение с посетителями сайта. Рекомендую не откладывая дело в долгий ящик приступить к скачиванию и установке.





Как говорилось выше, для работы программы требуется Adobe Air. Если на вашем компьютере не установлена данная среда, то появится окно с приглашением к ее инсталляции.

Нажимаем кнопку «ДА» и переходим к следующему этапу.





Собственно, установка не представляет каких то сложностей и не потребует каких то фантастических умственных усилий с нашей стороны.

При первом запуске программа откроет окно авторизации, куда мы должны ввести логин и пароль, указанные при регистрации на сайте JivoSite





При первом запуске программы мы увидим девственно чистое белое окно.





И это не случайно, поскольку код системы до сих пор не установлен код на наш сайт под управлением Joomla.

Поэтому самое время заняться поиском и установкой кода.

Возвращаемся на сайт JivoSite, в личный кабинет, где наблюдаем кнопку «Установить код».





Найти код также можно, если нажать кнопку «Настройки» под названием вашего сайта.

Далее остается только скопировать код и перейти в административную панель Joomla для его установки.





Как установить онлайн — консультант в Joomla 1.5, 2.5 и 3.0



Как говорилось в начале статьи, нами разработан модуль, который упрощает установку онлайн консультанта на сайт под управлением Joomla. Более того, модуль позволяет сделать работу с онлайн консультантом более прицельной, однако об этом позже.

Создано две версии модуля: для Joomla 1.5 и для Joomla 2.5 и 3.0

Скачать обе версии можно по следующим ссылкам:

Устанавливается модуль стандартно, через административную панель Joomla.

Устанавливаем «онлайн-консультант» в Joomla с помощью модуля mod_jivosite

Устанавливать онлайн консультант мы будем на примере Joomla 2.5, однако все нижеописанные действия будут актуальны для всех версий Joomla.

Как известно, позиции модулей заранее прописаны в шаблоне вашего сайта. В моем случае на демонстрационном сайте используется шаблон, входящий в стандартную поставку этой версии под названием Beez_20

Если вы не знаете, какой шаблон установлен и используется по умолчанию на вашем сайте, то самое время посетить менеджер шаблонов.

Далее обращаем внимание на тот шаблон, напротив которого установлена звездочка «по умолчанию». Область системы шаблона должна быть - «Сайт».

Надеюсь, собственно сам модуль вы уже установили, потому что сейчас мы отправимся в менеджер модулей с одной единственной целью — настроить его для работы в Joomla.

Переходим «Расширения — Менеджер модулей» и находим модуль mod_jivosite. Открываем его на редактирование.

Здесь я хотел бы сделать одно существенное уточнение. Дело в том, что JivoSite позволяет под каждый отдельно взятый сайт создавать в личном кабинете свои уникальные настройки. Если вы владелец нескольких сайтов и планируете на каждый из них установить код онлайн-консультанта, то я очень рекомендую в личном кабинете JivoSite под каждый ресурс создать отдельный набор настроек.

В частности это будет полезно при общении с посетителями, поскольку вы будете стопроцентно знать — откуда пришел к вам человек.

Поскольку эту часть статьи я писал, используя наш демонстрационный сайт http://vmsellers2.sitogon.ru/ , то первое, что сделал, это отправился в личный кабинет JivoSite , в раздел сайты.

Раздел сей расположен по адресу: https://admin.jivosite.com/widgets

Даже если у вас один единственный сайт, рекомендую дочитать данный раздел моей статьи, ибо здесь мы выясним — как получить и узнать ID сайта.

Итак, нам требуется добавить новый сайт. Для этого нажимаем соответствующую кнопку

Указываем адрес нашего сайта и нажимаем кнопку «Добавить». Откроется окно, где будет предложено скопировать код. Весь код нам не нужен, а требуется лишь ID сайта. На рисунке я его выделил в красную рамку.

Копируем это значение и возвращаемся в админ панель нашего сайта.

Обращаем внимание на первое текстовое поле под названием «Код системы JivoSite», сюда мы вписываем скопированный ранее ID

Следующее текстовое поле под названием «Текст на кнопке» заслуживает особого внимания. Здесь мы можем задать текст на кнопке консультанта в режиме онлайн. То есть, этот текст будет появляться только в том случае, если оператор в сети и готов к общению.

Казалось бы, зачем дублировать функционал JivoSite ? Ведь в личном кабинете сервиса можно также задавать текст этой кнопки.

Однако, в случае с модулем, администратор получает значительное преимущество — он может под разные разделы сайта создавать отдельные модули с разным текстом. Особенно это актуально для продающих сайтов.

Более того, модуль поддерживает возможность использования следующей конструкции:

Где {title} — это заголовок (title) вашей страницы.

На сайте в случае использования такой конструкции, кнопка на странице товара будет выглядеть следующим образом:

На рисунке мы видим, что товар назван «Компонент для тестирования», соответственно внизу мы получаем текст «Задать вопрос про Компонент для тестирования»

Вернемся к нашему модулю. У нас осталось одно неизученное текстовое поле под названием CSS.

Модуль mod_jivosite позволяет подключать (при желании) уникальные таблицы стилей. А в данное текстовое поле мы можем указать путь к необходимому каталогу на сервере. Если данное текстовое поле оставить пустым, то модуль будет брать те стили, что предоставлены по умолчанию системой JivoSite.

Пришло время опубликовать модуль на сайте. Для этого мы должны выбрать любую существующую позицию вашего шаблона. А какой шаблон установлен и используется в данный момент — мы выяснили чуть ранее, снять заголовок модуля с публикации, опубликовать собственно сам модуль и указать страницы, на которых он будет отображаться.

Можно приступать к работе онлайн консультанта. Мы установили JivoSite под Joomla и теперь можно перейти в программу и потестировать сервис.

В заключение хочу сказать, что данная статья будет периодически пополняться информацией. Как я говорил ранее, появится описание плагинов под JivoSite, а также будет рассказано про настройку Jabber клиентов, таких, как QIP , Adium и Qutim.

С уважением, Владимир Егоров



